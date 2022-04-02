Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем видеообращении за 2 апреля рассказал о том, что ждет украинцев в скором времени, и какие перспективы у россиян.

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Ситуация на Юге и Востоке

Арестович отметил, что украинские войска на Херсонском направлении продолжают наступательные действия, противник держит там оборону. В то же время главная интрига, добавил он, на Востоке.

Враг продолжает пытаться окружить наши войска в зоне ООС, от Изюма – на Юг, от Волновахи – на Север,

– заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что руководство государства знает об этом. Поэтому Украина сосредотачивает свои усилия на отражении атак. Фронт держится.

Накануне в районе Волновахи россияне попытались начать наступление, но украинские военные отбили его. Также захватчики пытаются с фронта зажать район Авдеевки, Ясиноватой. Однако и там украинцы разбили россиян, нанеся им большие потери.

"Что касается Изюма, то досадные события, которые почему-то произошли на Севере, севернее Харькова, немного притормозили их (россиян – 24 канал) попытки куда-то наступать", – сообщил Арестович.

Тяжелые бои еще будут

Мы должны избавиться от иллюзий. Там еще будут тяжелые бои – за Юг, за Мариуполь, за Восток,

– отметил он.

Однако Арестович выразил мнение, что после этих боев у россиян вряд ли останутся хоть какие-то резервы для наступательных действий. Советник главы ОП уверен, что Вооруженные Силы смогут побороть врага, а Украина вернет и Мариуполь, и Восток, и Юг. Однако это будет трудно.

Брифинг Алексея Арестовича за 2 апреля: смотрите видео