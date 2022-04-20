Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 20 апреля, сообщает 24 канал.
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Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Ситуация на Востоке и на юге Украины остается максимально жесткой. Российские оккупанты пытаются одержать хоть какую-то победу. Однако украинские бойцы дают им достойный отпор.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 20 апреля, сообщает 24 канал.
К теме Гибель Героя Ярослава Шинкаренко и эвакуация из Мариуполя: основное за 56 день войны
Смотрите обращение Владимира Зеленского: