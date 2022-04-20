Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 20 апреля, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского: