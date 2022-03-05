Соответствующую информацию предоставили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ночь на 5 марта.

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На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 суток российские захватчики пытаются взять под контроль хотя бы один украинский областной центр. Однако терпят неудачу, ведь их профессионально уничтожают ВСУ.