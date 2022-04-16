В течение ночи оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и населенных пунктов, используя танки и артиллерию.

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Несмотря на обстрелы украинцам удалось проредить ряды оккупантов – по состоянию на 16 апреля ВСУ уничтожили 14 россиян и 4 единицы вражеской техники.

Оперативное командование напоминает жителям городов не пренебрегать воздушными тревогами и быть осторожными с обнаруженными подозрительными предметами.

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