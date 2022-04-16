Протягом ночі окупанти здійснювали обстріли українських позицій та населених пунктів, використовуючи танки та артилерію.
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Попри обстріли українцям вдалося прорідити ряди окупантів – станом на 16 квітня ЗСУ знищили 14 росіян та 4 одиниці ворожої техніки.
Оперативне командування нагадує мешканцям міст не нехтувати повітряними тривогами та бути обережними з виявленими підозрілими предметами.
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