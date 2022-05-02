Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг" в понедельник, 2 мая.
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Враг активные наступательные действия не вел, но периодические артиллерийско-минометные обстрелы продолжались. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и беспилотными комплексами поражения точно выполнено 16 боевых задач,
– сообщают наши воины.
Общие потери российских оккупантов за сутки составляют:
- 37 единиц личного состава;
- бронированная и автомобильная техника;
- минометное вооружение.
"Байрактары" уничтожили катера врага
В ОК "Юг" также отмечают, что под укрытием темноты российские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" пытались разведать обстановку в районе устья Дуная. Почувствовав опасность, суда захватчиков пытались отступить в сторону острова Змеиный, но и там их догнала кара "Байрактара".
Точными ударами 2 "Раптора" отправлено в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва",
– указывают украинские военные.
Вместе с тем, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группа с носителями крылатых ракет. Вероятность ударов по Украине и Одесской области, в частности, остается высокой.
Потери России в войне против Украины
С начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против украинского государства 24 февраля, государство-террорист понесло колоссальные потери, а именно:
- личного состава – около 23 800;
- танков – 1 048 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 519 единиц;
- артиллерийских систем – 459 единиц;
- РСЗО – 152 единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 1 824 единицы;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 84 единицы.
Напомним, что бойцы Сил Специальных Операций ВСУ уничтожили скопление вражеской техники в Харьковской области. Также они нанесли удар по блиндажу российских оккупантов.
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