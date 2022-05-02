Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" у понеділок, 2 травня.

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Ворог активних наступальних дій не вів, але періодичні артилерійсько-мінометні обстріли продовжувалися. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та безпілотними комплексами ураження влучно виконано 16 бойових завдань,

– повідомляють наші воїни.

Загальні втрати російських окупантів за добу складають:

37 одиниць особового складу;

броньована та автомобільна техніка;

мінометне озброєння.

"Байрактари" знищили катери ворога

В ОК "Південь" також зазначають, що під укриттям темряви російські десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, судна загарбників намагалися відступити у бік острова Зміїний, але і там їх наздогнала кара "Байрактара".

Влучними ударами 2 "Раптори" відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва",

– вказують українські військові.

Водночас у північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельна група із носіями крилатих ракет. Імовірність ударів по Україні й Одещині, зокрема, залишається високою.

Втрати Росії у війні проти України

З початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти української держави 24 лютого, держава-терористка зазнала колосальних втрат. А саме:

особового складу – близько 23 800;

танків – 1 048 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 519 одиниць;

артилерійських систем – 459 одиниць;

РСЗВ – 152 одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 824 одиниці;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Нагадаємо, що бійці Сил Спеціальних Операцій ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки у Харківській області. Також вони завдали удару по бліндажу російських окупантів.

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