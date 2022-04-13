Так, на юго-восточном направлении действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков российской армии.

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Их укомплектовали во время принудительной мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Что известно об этих подразделениях:

Полки насчитывают до 5 батальонов, в каждом около 300 военнослужащих.

Оказалось, что в этих подразделениях боевой опыт есть у всего 5 – 10% военнослужащих.

Кроме того, у этих формирований недостаточно боеприпасов, оружия и медикаментов.

Опыт ведения боевых действий есть только у 5 – 10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил российской федерации. Эти формирования имеют значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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