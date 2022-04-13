Так, на південно-східному напрямку діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків російської армії.
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Їх укомплектовували під час примусової мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
Що відомо про ці підрозділи:
- Полки нараховують до 5 батальйонів, у кожному близько 300 військовослужбовців.
- Виявилось, що у цих підрозділах бойовий досвід мають лише 5 – 10% військовослужбовців.
- Окрім цього, ці формування мають недостатньо боєприпасів, зброї та медикаментів.
Досвід ведення бойових дій мають лише 5 – 10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
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