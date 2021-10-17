На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван зафиксировали -3 градуса.

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По состоянию на 7:50, 17 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 5 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



В Карпатах лежит снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Обратите внимание! В Украине календарная зима начнется только через полтора месяца. Однако в Карпатах уже царит холодное время года – мороз и идет снег.

На Украину надвигается похолодание