На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -3 градуси.

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Станом на 07:50, 17 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 5 метрів на секунду,
– йдеться у повідомленні.


У Карпатах лежить сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

В Україну суне похолодання

  • В Україні західні, північні та центральні області 18 жовтня охопить похолодання.
  • Температура повітря вдень опуститься до +7...+11 градусів, уночі прогнозують -1.
  • Окрім цього, на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині можливі дощі.