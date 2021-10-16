Українців продовжує тішити суха та тепла осіння погода. Сонячно буде майже у всіх регіонах.
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Прогноз погоди в регіонах
Сухий день синоптики прогнозують у всіх областях, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму – там можливі невеликі опади.
На Заході та Півночі стовпчики термометрів сягатимуть у середньому +9...+11 градусів, у Центрі та на Сході буде трохи тепліше – +10...+12 градусів. Однак найвищу температуру очікують на Півдні – +13...+15 градусів.
Крім того, у більшості західних, Чернігівській та Сумській областях буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
У Києві прогнозують сухий та сонячний день, повітря прогріється до +10...+12 градусів.
Погода у містах України 17 жовтня
Ужгород – +11...+13
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9..+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +10...+12