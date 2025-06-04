Победа Юлианны Дружининой в конкурсе красоты во второй раз подчеркивает, что украинские женщины способны достигать больших высот, сочетая карьеру с семейными ценностями, информирует 24 Канал.

Конкурс Mrs. Ukraine World International проходил в необычных условиях из-за войны, но, по словам Юлианны, это не помешало ее участию в мероприятии.

Когда началась война, все подготовки к живым выступлениям сорвались, однако мне все же повезло стать участницей в 2022 году. В 2023 году комитет из Майами выбрал меня для финала, и уже в августе 2025 года состоится масштабный конкурс Mrs. World International,

– поделилась Юлианна.



Юлианна Дружинина – успешная бизнесвумен и мать четырех сыновей / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Корона Mrs. Ukraine World International – это не просто украшение, а признание моих достижений и пример вдохновения для других женщин", – отметила Юлианна в своем интервью.

Победительница конкурса получит честь представлять Украину на международном уровне, и Юлианна радостно заверила: "Я сделаю это с гордостью!"



Международный финал конкурса состоится в США / Фото, предоставленное 24 Каналу

Эта талантливая участница, которая также получила премию "Женщина третьего тысячелетия", является успешным тренером и чемпионом мира по перманентному макияжу, а ее бренд поддерживают более тысячи мастеров. Она активно готовится к финалу, работая над национальным костюмом.

Это будет белый ангел с длинными крыльями, на которых изображены красные трезубы, и платье в украинских орнаментах. Я хочу донести нашу боль и силу украинской женщины,

– отметила она.



Юлианна Дружинина уже готовится достойно представить Украину в финале / Фото, предоставленное 24 Каналу

Конкурс Mrs. World International представляет красоту и успех женщин со всего мира и предоставляет платформу для самореализации. В Украине конкурс Mrs. Ukraine World International является частью глобального мероприятия, которое отмечает достижения замужних женщин в профессиональной и семейной сферах.

Юлианна Дружинина – пример того, как можно сочетать материнство с активной деятельностью и работой / Фото, предоставленное 24 Каналу

Юлианна Дружинина является живым примером несокрушимости украинских женщин и того, как каждая из нас может сочетать успешную карьеру с ролью матери и активным лидерством в обществе, становясь вдохновением для многих.