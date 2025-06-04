Перемога Юліанни Дружиніної у конкурсі краси вдруге підкреслює, що українські жінки здатні досягати великих висот, поєднуючи кар'єру із сімейними цінностями, інформує 24 Канал.

Конкурс Mrs. Ukraine World International проходив у незвичних умовах через війну, але, за словами Юліанни, це не завадило її участі в заході.

Коли розпочалася війна, всі підготовки до живих виступів зірвались, проте мені все ж пощастило стати учасницею у 2022 році. У 2023 році комітет з Маямі обрав мене для фіналу, і вже в серпні 2025 року відбудеться масштабний конкурс Mrs. World International,

– поділилася Юліанна.



Юліанна Дружиніна – успішна бізнесвумен і мати чотирьох синів / Фото, надане 24 Каналу

"Корона Mrs. Ukraine World International – це не просто прикраса, а визнання моїх досягнень та приклад натхнення для інших жінок", – зазначила Юліанна у своєму інтерв'ю.

Переможниця конкурсу отримає честь представляти Україну на міжнародному рівні, і Юліанна радісно завірила: "Я зроблю це з гордістю!"



Міжнародний фінал конкурсу відбудеться у США / Фото, надане 24 Каналу

Ця талановита учасниця, яка також отримала премію "Жінка третього тисячоліття", є успішним тренером і чемпіоном світу з перманентного макіяжу, а її бренд підтримують більше тисячі майстрів. Вона активно готується до фіналу, працюючи над національним костюмом.

Це буде білий янгол з довгими крилами, на яких зображені червоні тризуби, та сукня в українських орнаментах. Я хочу донести наш біль і силу української жінки,

– зазначила вона.



Юліанна Дружиніна вже готується гідно представити Україну у фіналі / Фото, надане 24 Каналу

Конкурс Mrs. World International представляє красу та успіх жінок зі всього світу і надає платформу для самореалізації. В Україні конкурс Mrs. Ukraine World International є частиною глобального заходу, який відзначає досягнення заміжніх жінок у професійній та сімейній сферах.

Юліанна Дружиніна – приклад того, як можна поєднувати материнство з активною діяльністю та роботою / Фото, надане 24 Каналу

Юліанна Дружиніна є живим прикладом незламності українських жінок і того, як кожна із нас може поєднувати успішну кар'єру з роллю матері та активним лідерством у суспільстві, стаючи натхненням для багатьох.