Она сравнила ночной обстрел столицы с тем, что переживала в застенках россиян, и назвала действия России "сакрализованным злом, принявшим свою сущность и гордящимся собой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Паевскую.

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Что сказала "Тайра" об обстреле Киева?

Парамедик говорит, что обстрелы это масштабная пытка целого народа. "Тайра" считает, что Кремль пошел ва-банк, окончательно отвергнув попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества.

То, что я пережила в застенках россиян, то что я наблюдаю во время волн "Шахедов" и ракет на наши города – не просто система преступлений, это сакрализованное зло – зло, принявшее свою сущность и гордящееся собой,

– заявила она.

А также добавила, что у россиян существует "наука пыток". По ее словам, это напоминает обряд, а не случайное насилие, это системный ритуал уничтожения человеческого достоинства.

"Тайра" говорит, что ток в застенках, "Шахеды" по мирным городам, системные избиения в российских тюрьмах, ракеты по многоэтажкам с детьми, информационные вбросы с пропагандистскими манипулятивными нарративами являются проявлениями трансцендентальной тирании, направленной на разъединение украинского сообщества, и питаются страхом своих целей.

Она очертила алгоритм, по которому действует Россия, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению и борьбе. Парамедик подчеркнула, что россияне пытаются убить украинцев в их домах и в их душах – изнутри, чтобы не надо было побеждать их на поле боя.

По ее мнению, эта тирания имеет свой алгоритм и он заключается в том, чтобы отделить человека от сообщества, лишить его голоса, правды, имени, заставить сомневаться в собственной ценности, поставить выживание выше достоинства, навязать язык врага, категории врага, страх сформированный идеологами врага и заставить поверить, что никто не придет на помощь.

Она добавила, что украинцы должны оставаться едиными, чтобы противостоять злу, и очертила, что каждый должен делать.

Это сатанинский механизм уничтожения народа через разрушение доверия. Чтобы победить, надо понимать не демонологию, а механизм трансценденции тирании. Он преодолевается только тогда, когда мы остаемся единым целым. Единство – это действие, самих слов мало,

– считает "Тайра".

По ее мнению, сейчас украинцы должны говорить правду, называть вещи и события словами, определяющие их истинную сущность, поддерживать тех, кого уничтожают физически и морально, не соглашаться на язык ненависти, выбирать достоинство в любой ситуации, продолжать сопротивление, искать новые способы воздействия и борьбы.

Парамедик напомнила, что любое действие, которое разъединяет украинцев, является системной работой на врага. Она добавила, что россияне боятся оружия, но их самый большой кошмар – осознание того, что мы сохраняем и приумножаем дальше решимость остаться свободными людьми.

"Тайра" убеждена: "Они боятся того, что мы все запомним и того, что даже в застенках или под обстрелом свободный человек не сдается, свободные люди объединяются."