Свои рассуждения парамедик опубликовала в фейсбуке в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Паевскую.

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Чего пытаются достичь россияне по мнению "Тайры"

Волонтер объяснила, что враг создает определенную систему для физического и психического уничтожения украинцев.

С точки зрения современной военной психологии, действия России - это классическая стратегия тотального психотеррора. Их цель не просто победить физически. Их цель - уничтожить, сломать нас как коллективную личность,

– написала "Тайра".

По ее словам, обстрелы, пытки, удары по больницам и школам – не случайности. Это такая стратегия россиян, которая направлена на обесценивание украинцев, на заставляние молчать и бояться. Постоянные обстрелы – это форма психологического контроля, которая вызывает у жертвы страх и неуверенность в будущем.

Юлия "Тайра" Паевская / Фото в фейсбуке парамедика

"Плен – лаборатория террора". Волонтер отметила, что условиями плена враг хочет, чтобы мы "почувствовали себя пустыми, без голоса, без смысла" и говорили то, что они скажут. Однако, "Тайра" добавила, что "даже в самой темной точке можно сопротивляться - дыханием, словом, взглядом, иронией".

Парамедик сама была в плену у россиян более двух месяцев с марта 2022 года. Она рассказывала, что это было "очень страшно. И очень трудно". Российские оккупанты захватили ее, когда она эвакуировала людей из Мариуполя.

"Тайра" поделилась несколькими советами относительно того, как противостоять российскому насилию над психикой:

сохранять четкое "я", помнить свое имя свою историю и ценности – неприкосновенны;

называть вещи своими именами. Не "трагическая случайность", а методика насилия. Нельзя давать врагу менять язык, поскольку слова – первая линия обороны психики;

оставаться в контакте с близкими, собратьями, своим сообществом. Изоляция опасна;

планировать и мечтать даже под обстрелами. "Это не бегство от реальности - это ее восстановление";

учиться саморегуляции, использовать различные практики, иметь контроль над своим телом.

Напомним, что 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Сумах. Повреждено 48 зданий, много раненых и погибших.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по центру Сум, заявив, что Россия совершила ошибку. Он добавил, что война Кремля против Украины – это вина Байдена, а он пытается ее закончить.