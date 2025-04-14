Свої міркування парамедикиня опублікувала у фейсбуці в понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Юлію Паєвську.

Читайте також Смертельний удар балістикою по цивільних у центрі Сум: усе, що відомо про злочин Росії

Чого намагаються досягти росіяни на думку "Тайри"

Волонтерка пояснила, що ворог створює певну систему для фізичного та психічного знищення українців.

З погляду сучасної військової психології, дії Росії — це класична стратегія тотального психотерору. Їхня мета не просто перемогти фізично. Їхня мета — знищити, зламати нас як колективну особистість,

– написала "Тайра".

За її словами, обстріли, катування, удари по лікарнях і школах – не випадковості. Це така стратегія росіян, яка спрямована на знецінювання українців, на змушування мовчати і боятися. Постійні обстріли – це форма психологічного контролю, яка викликає у жертви страх та невпевненість у майбутньому.

Юлія "Тайра" Паєвська / Фото у фейсбуці парамедикині

"Полон – лабораторія терору". Волонтерка зазначила, що умовами полону ворог хоче, щоб ми "відчули себе порожніми, без голосу, без сенсу" та казали те, що вони скажуть. Проте, "Тайра" додала, що "навіть у найтемнішій точці можна чинити спротив — диханням, словом, поглядом, іронією".

Парамедикиня сама була в полоні росіян понад два місяці з березня 2022 року. Вона розповідала, що це було "дуже страшно. І дуже важко". Російські окупанти захопили її, коли вона евакуювала людей з Маріуполя.

"Тайра" поділилася кількома порадами щодо того, як протистояти російському насильству над психікою:

зберігати чітке "я", пам'ятати своє ім'я свою історію та цінності – недоторканні;

називати речі своїми іменами. Не "трагічна випадковість", а методика насильства. Не можна давати ворогу змінювати мову, оскільки слова – перша лінія оборони психіки;

залишатися у контакті з близькими, побратимами, своєю спільнотою. Ізоляція небезпечна;

планувати та мріяти навіть під обстрілами. "Це не втеча від реальності — це її відновлення";

вчитися саморегуляції, використовувати різноманітні практики, мати контроль над своїм тілом.

Нагадаємо, що 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Пошкоджено 48 будівель, багато поранених та загиблих.

Президент США Дональд Трамп прокоментував удар по центру Сум, заявивши, що Росія зробила помилку. Він додав, що війна Кремля проти України – це провина Байдена, а він намагається її закінчити.