Про це для 24 каналу розповіла українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська "Тайра". Вона зазначила, що однією з рис її характеру є надія на краще.

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"Мені завжди цікаво подивитися, що буде далі, попри те, що фізично й психологічно важко. Це така стійкість, можливо, через те, що я все життя займаюсь спортом. Я знаю, що треба просто пересилити себе і дивитись далі", – сказала "Тайра".

Не вірити ворогу

За словами парамедикині, щоб вижити треба терпіти, займатися собою. Їй допомагали медитація та фізичні вправи. Крім цього, не варто вірити тому, що кажуть вороги.

Я знала, що вони брешуть, а Україна переможе,

– наголосила Паєвська.

Умови, в яких перебувала "Тайра"

Волонтерка розповіла, що російські окупанти схопили її, коли вона евакуювала людей з Маріуполя. Загарбники привезли волонтерку в тимчасово окупований український Донецьк. Юлія підтвердила, що її катували.

"Це було дуже страшно. І дуже важко", – зазначила вона.

Окупанти знімали Паєвську в пропагандистських відео. Запевняли, що не знущаються з полоненої, проте на відео можна було розгледіти синці на тілі жінки. Парамедикиня розповіла, що росіяни змушували співати українців свій гімн. Полонені повинні були робити це мінімум тричі на день, а інколи навіть до 20 разів

Портрет Путіна висів у камері, в кожній камері. Вони перевіряють: якщо гімн не вивчений – б'ють. Я після контузії той гімн не змогла вивчити, через це мене побили,

​– пригадала Паєвська.

За її словами, жінок утримували в жахливих умовах – у камері 3 метри на 6 перебували 22 людини. Вони жили так по кілька місяців. Люди не мали доступу до інформації. Паєвська зазначила, що багато жінок не були пов'язані з військом. Вони просто працювали діловодами або кухарями.

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