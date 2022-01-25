Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники в Государственной пограничной службе Украины, вылетела за границу политик еще в прошлом году – 27 декабря 2021 года.

К слову Семья Зеленского в начале года отдыхала на Сейшелах, – СМИ

Месяц в ОАЭ

Самая известная в Украине "борец с преступной властью" провела в Арабских Эмиратах почти месяц. В общей сложности ее не было 27 дней.

Вернулась Юлия Тимошенко только 23 января уже 2022 – именно накануне начала работы Верховной Рады Украины в седьмой сессии девятого созыва.

По данным "Украинской правды", в Объединенных Арабских Эмиратах живет дочь политики Евгения Тимошенко. Она с семьей как раз недавно выехала туда.

Политическая "деятельность" Тимошенко в отпуске

Умолчание отпуска для украинских политиков штука не нова. На этом попадались как предыдущий президент Петр Порошенко на Мальдивах, так и нынешний Владимир Зеленский – в Омане.

Да и причины вполне понятны – любой политик пытается держать образ "народного", но далеко не каждый украинец может позволить себе отпуск на Мальдивах или целый месяц в ОАЭ.

Юлия Тимошенко уже много лет создает образ этакого борца за социальную справедливость. Вопросы цен, тарифов на коммунальные услуги, субсидий, пенсий и прочее – это ее тема. Согласитесь, отпуск в ОАЭ сюда слабо вписывается.

Впрочем, за время своего отпуска лидер "Батькивщины" вспомнила "болезненную" для себя тему только однажды. 29 декабря она написала в Фейсбуке об угрозе исчезновения продуктов. А дальше целый месяц – только поздравления с праздниками.

К слову, в прошлом созыве Верховной Рады Юлия Тимошенко была одной из главных прогульниц. Но ради справедливости стоит отметить, что ее отдых на этот раз пришелся именно на период парламентского отпуска, который затянулся на более месяца.

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