Як повідомляє видання, посилаючись на власні джерела в Державній прикордонній службі України, вилетіла за кордон політикиня ще в минулому році – 27 грудня 2021 року.

До слова Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах, – ЗМІ

Місяць в ОАЕ

Найвідоміша в Україні "борчиння зі злачинною владою" провела в Арабських Еміратах майже місяць. Загалом її не було 27 днів.

Повернулася Юлія Тимошенко лише 23 січня вже 2022 року – саме напередодні початку роботи Верховної Ради України в сьомій сесії дев'ятого скликання.

За даними "Української правди", в Об'єднаних Арабських Еміратах живе донька політикині Євгенія Тимошенко. Вона з сім'єю саме нещодавно виїхала туди.

Політична "діяльність" Тимошенко у відпустці

Замовчування відпустки для українських політиків штука не нова. На цьому попадалися як попередній президент Петро Порошенко на Мальдівах, так і нинішній Володимир Зеленський – в Омані.

Та й причини цілком зрозумілі – будь-який політик намагається тримати образ "народного", але далеко не кожен українець може дозволити собі відпустку на Мальдівах чи цілий місяць в ОАЕ.

Юлія Тимошенко вже багато років створює образ такої собі борчині за соціальну справедливість. Питання цін, тарифів на комунальні послуги, субсидій, пенсій та інше – це її тема. Погодьтесь, відпустка в ОАЕ сюди слабо вписується.

Втім, за час своєї відпустки лідерка "Батьківщини" згадала "болючу" для себе тему лише одного разу. 29 грудня вона написала у фейсбуці про загрозу зникнення продуктів. А далі цілий місяць лише привітання зі святами.

До слова, у минулому скликанні Верховної Ради Юлія Тимошенко була однією з головних прогульниць. Та заради справедивості варто зазначити, що її відпочинок цього разу припав саме на період парламентської відпустки, яка затягнулася на понад місяць.

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