Журналіст Михайло Ткач отримав інформацію, що нібито ввечері 5 січня родина Зеленського бізнес-класом турецьких авіаліній вилетіла до Стамбула, а звідти – на Сейшели. Мовиться про першу леді Олену Зеленську, дітей, батьків та друзів.

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Журналісти стверджують, що родину супроводжували співробітники державної охорони.

Де могли відпочивати Зеленські

У розслідуванні мовиться, що наступного дня, тобто 6 січня, донька куми Зеленських опублікувала фото й відео з островів на сторінці в інстаграмі.

За цими публікаціями журналісти встановили назву готелю. Це 5-зірковий Hilton. На території є просторі вілли з власною терасою, 7 ресторанів, кафе, спа-центр. Вартість номеру в святкові дні становить близько 1 тисячі доларів за добу.

Чи був на Сейшелах сам президент

Зауважимо, про перебування самого Зеленського на Сейшелах у сюжеті немає прямого згадування. Розслідувачі акцентують тільки, що президент після відпочинку у Буковелі, куди їздив раніше, з'являється у публічній площині 11 січня.

Так, 11 січня Зеленський звернувся до українців з нагоди міжнародного дня "Дякую". Він записав відеозвернення зі свого офісу, в якому подякував Україні. Також глава держави в цей день поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Повернення родини

Вже 16 січня журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах інформацію, що родина президента повертається з Сейшел. Летіли нібито так само – через Стамбул.

Журналісти кажуть, що після прильоту рідні президента пройшли через зал офіційних делегацій. Використання цього терміналу, як зазначено на сайті, коштує 3 з половиною тисячі гривень за особу. Проте розслідувачі, посилаючись на джерела в авіаційній сфері, переконують, мовляв, для родини Зеленського заявку робило державне управління справами. Це може означати, як стверджують у розслідуванні, що сплачувати послугу могли навіть за рахунок державних грошей.

Також журналісти переконані, що відпочинок намагались приховати. Як докази цього наводять кілька аргументів.

Автомобілі, на яких родина Зеленського залишила летовище, пропустили на територію аеропорту. На виході з терміналу їх не вдалось побачити.

Машини, на яких пересувалась перша леді, начебто замінили. Тобто використовували не ті авто, що зазвичай.

Кортеж з родиною їхав, перевищуючи швидкість.

Крім того, Ткач каже, нібито додому з аеропорту родина поверталась на машинах, що обладнані номерними знаками прикриття. Їх начебто немає в базі Нацполіції.

Аби підтвердити чи спростувати інформацію, журналісти звернулись із запитами до державних структур. Зокрема, до державного управління справами, управління держохорони. Запит також надіслали і президентові Зеленському.

Відпочинок Зеленського у Буковелі