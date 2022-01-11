Відеопривітання президент України опублікував о доволі пізній годині, зазначивши, що тільки-но завершив всі основні зустрічі та справи.

Важливо Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим

Своє звернення Зеленський розпочав зі слів подяки своїй родині.

Хочу подякувати своїм батькам за те, що вони подарували мені життя. Хочу подякувати моїй дружині за те, що подарувала нам наших дітей. І хочу подякувати моїм діткам за те, що дали мені зміст і сенс у цьому житті,

– наголосив президент.

Очільник держави не оминув увагою і друзів. Він подякував їм за підтримку, зазначивши, що це багато значить для нього.

"Хочу подякувати всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу, наші кордони. Я вдячний вашим рідним та близьким, низький уклін та велика подяка за таких великих людей", – зазначив український лідер.

Цікаво Як слово "дякую" звучить у різних країнах світу: цікава підбірка

Володимир Зеленський не забув і про вчителів та спортсменів. А також подякував тим, чиї професії не назвав. Наостанок президент звернувся до України.

Хочу подякувати Україні за те, що ти в нас є і за те, що дала нам життя та можливість. Можливість жити, працювати і любити Україну. Всім дякую,

– підсумував очільник держави.

Зеленський звернувся до українців у міжнародний день "Дякую": дивіться відео

Зауважимо, що митрополит Київський і всієї України, голова Православної церкви України митрополит Епіфаній 11 січня також звернувся до українців.

Чи ви бачили людину, яка щиро була б комусь вдячною, але водночас відчувала в серці злість і розчарування? Навряд чи таке можливе. А якщо бувало, то та вдячність була, вочевидь, нещирою. Адже бути вдячним – означає бути щасливим, відчувати любов,

– написав він.

Епіфаній нагадав, що "вдячність – це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині".

Щороку 11 січня у світі святкують чудове свято – міжнародний день "Дякую". Щира подяка завжди викликає позитивні емоції та теплі відчуття. Це свято було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер.