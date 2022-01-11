Видеопоздравление президент Украины опубликовал в довольно поздний час, отметив, что только что завершил все основные встречи и дела.

Важно Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других

Свое обращение Зеленский начал со слов благодарности своей семье.

Хочу поблагодарить своих родителей за то, что они подарили мне жизнь. Хочу поблагодарить мою жену за то, что подарила нам наших детей. И хочу поблагодарить моих детей за то, что дали мне смысл в этой жизни,

– подчеркнул президент.

Глава государства не обошел вниманием и друзей. Он поблагодарил их за поддержку, отметив, что это много значит для него.

"Хочу поблагодарить всех медиков, всех тех, кто защищает наше государство, наши границы. Я благодарен вашим родным и близким, низкий поклон и большая благодарность за таких великих людей", – отметил украинский лидер.

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Владимир Зеленский не забыл и об учителях и спортсменах. А также поблагодарил тех, чьи профессии не назвал. Напоследок президент обратился к Украине.

Хочу поблагодарить Украину за то, что ты у нас есть и за то, что дала нам жизнь и возможность. Возможность жить, работать и любить Украину. Всем спасибо,

– подытожил глава государства.

Зеленский обратился к украинцам в международный день "Спасибо": смотрите видео

Отметим, что митрополит Киевский и всея Украины, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний 11 января также обратился к украинцам.

Видели ли вы человека, который искренне был бы кому-то благодарен, но в то же время чувствовал в сердце злость и разочарование? Вряд ли такое возможно. А если бывало, то та благодарность была, очевидно, неискренней. Ведь быть благодарным – значит быть счастливым, чувствовать любовь,

– написал он.

Епифаний напомнил, что "благодарность – это свет, который согревает душу и имеет такую мощную силу, что просто не может удержаться внутри".

Ежегодно 11 января в мире празднуют замечательный праздник – международный день "Спасибо". Искренняя благодарность всегда вызывает положительные эмоции и теплые ощущения. Этот праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН и призван напомнить людям о ценности хороших манер.