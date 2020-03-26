Юлия Лапутина получила звание генерала – вторая женщина в истории Украины

Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майор заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Юлии Лапутиной. Это второй случай в истории Украины.

Юлия Лапутина – настоящий боевой офицер, отметили в пресс-службе СБУ.

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"Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Что известно о Юлии Лапутиной

Женщина получила педагогическое и юридическое образование. Кандидат педагогических наук. В органах СБУ Юлия работает с 1992 года. Начала службу в должности оперуполномоченного подразделения контрразведки.

О работе в СБУ:

В 2010-2012 годах она была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ – антитеррористическое спецподразделение.

С 2014 года и до сих пор – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Юлия Лапутина с 14 апреля 2014 года находилась в зоне боевых действий на Донбассе. А с сентября и до конца декабря 2014 года была командиркой оперативной группы СБУ в зоне боевых действий на Донбассе в составе первой ротации опергрупп СБУ.

Что известно о первой женщине-генерале?В 2018 году президент Петр Порошенко присвоил звание генерал-майор полковнику медицинской службы Людмиле Шугалей. Она начальница Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.