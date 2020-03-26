17:07
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Юлия Лапутина получила звание генерала – вторая женщина в истории Украины

      - Читати новину українською

      Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майор заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Юлии Лапутиной. Это второй случай в истории Украины.

      Юлия Лапутина – настоящий боевой офицер, отметили в пресс-службе СБУ.

      Обратите внимание На Донбассе с начала войны погибли 13 женщин: что о них известно

      "Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – говорится в сообщении.

      Что известно о Юлии Лапутиной

      Женщина получила педагогическое и юридическое образование. Кандидат педагогических наук. В органах СБУ Юлия работает с 1992 года. Начала службу в должности оперуполномоченного подразделения контрразведки.

      О работе в СБУ:

      • В 2010-2012 годах она была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ – антитеррористическое спецподразделение.
      • С 2014 года и до сих пор – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

      Юлия Лапутина с 14 апреля 2014 года находилась в зоне боевых действий на Донбассе. А с сентября и до конца декабря 2014 года была командиркой оперативной группы СБУ в зоне боевых действий на Донбассе в составе первой ротации опергрупп СБУ.

      Что известно о первой женщине-генерале?В 2018 году президент Петр Порошенко присвоил звание генерал-майор полковнику медицинской службы Людмиле Шугалей. Она начальница Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский История СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 "Консультативный совет" с ОРДЛО: почему это угроза для суверенитета Украины
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 15:00 Карантинные меры в Индии, Канаде и Украине: почувствуйте разницу
      Зоя Казанжи
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:37 Ахметов наверстывает упущенное: пошлины на импорт из России подсадят Украину на иглу олигарха
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук