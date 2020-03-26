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      Юлія Лапутіна отримала звання генерала – друга жінка в історії України

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      Юлія Лапутіна отримала звання генерала / Фото з фейсбук-сторінки СБУ

      Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майор заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Юлії Лапутіній. Це другий випадок в історії України.

      Юлія Лапутіна – справжній бойовий офіцер, зазначили у пресслужбі СБУ.

      Зверніть увагу На Донбасі від початку війни загинули 13 жінок: що про них відомо

      "Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії", – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про Юлію Лапутіну

      Жінка здобула педагогічну та юридичну освіту. Кандидатка педагогічних наук. В органах СБУ Юлія працює з 1992 року. Почала службу на посаді оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.

      Про роботу в СБУ:

      • У 2010 – 2012 роках вона була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ – антитерористичний спецпідрозділ. 
      • З 2014 року і досі – заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

      Юлія Лапутіна з 14 квітня 2014 року вона перебувала в зоні бойових дій на Донбасі. А з вересня та до кінця грудня 2014 року була командиркою оперативної групи СБУ у зоні бойових дій на Донбасі у складі першої ротації опергруп СБУ.

      Що відомо про першу жінку-генерала?У 2018 році президент Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майор полковнику медичної служби Людмилі Шугалей. Вона начальниця Військово-медичного управління Служби безпеки України.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Президент України Володимир Зеленський Історія СБУ Новини політики
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