Юлія Лапутіна отримала звання генерала – друга жінка в історії України

Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майор заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Юлії Лапутіній. Це другий випадок в історії України.

Юлія Лапутіна – справжній бойовий офіцер, зазначили у пресслужбі СБУ.

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"Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про Юлію Лапутіну

Жінка здобула педагогічну та юридичну освіту. Кандидатка педагогічних наук. В органах СБУ Юлія працює з 1992 року. Почала службу на посаді оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.

Про роботу в СБУ:

У 2010 – 2012 роках вона була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ – антитерористичний спецпідрозділ.

З 2014 року і досі – заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

Юлія Лапутіна з 14 квітня 2014 року вона перебувала в зоні бойових дій на Донбасі. А з вересня та до кінця грудня 2014 року була командиркою оперативної групи СБУ у зоні бойових дій на Донбасі у складі першої ротації опергруп СБУ.

Що відомо про першу жінку-генерала?У 2018 році президент Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майор полковнику медичної служби Людмилі Шугалей. Вона начальниця Військово-медичного управління Служби безпеки України.