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      Юлия Левченко показала отрывок необычной тренировки: забавное видео

      14 Читати новину українською
      Юлия Левченко
      Юлия Левченко / mir-la.com

      Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в соцсети видеоотрывок из своей необычной тренировки, где она занимается спортивной ходьбой.

      На видео заметно, как украинская высотница тренируется вместе с еще одним коллегой и массажистом национальной сборной команды Украины по легкой атлетике.

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      Людям непривычно видеть спортивную ходьбу, поэтому видео кажется смешным: трое взрослых спортсменов максимально быстро передвигаются маленькими шагами. Кстати, Юлия Левченко быстро обогнала двух своих "соперников".

      Видео собрало много просмотров и комментариев. Порадовал и ответ массажиста сборной Виктора Парфенюка под сообщением высотницы, с которой он и тренировался.

      Юля, ты не оставила мне ни единого шанса на победу!
      – написал он.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      sprint walking

      Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

      Что такое спортивная ходьба?
      Это соревновательный вид легкой атлетики и разновидность ходьбы. Он характеризуется чередованием шагов таким образом, чтобы атлет постоянно контактировал с землей. Человек, который наблюдает за спортивной ходьбой, не должен заметить потери контакта спортсмена с дорожкой. Спортивная ходьба не входила в программу древних Олимпийских игр. Однако есть определенные сведения, что ее использовали для совершенствования физической формы. Мужчины начали соревноваться по этому виду спорта в 1908 году. Для женщин в Олимпийских играх она открылась в 1992 году.

      спортивна ходьба
      Мужская спортивная ходьба​

      спортивна ходьбаЖенщины на соревнованиях по спортивной ходьбе

      Миллионы людей и сегодня используют спортивную ходьбу в оздоровительных целях. Она не только тренирует все мышцы тела, но и улучшает работу многих систем организма. Люди, которые занимаются ходьбой, чувствуют себя здоровее и счастливее.

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      Теги: Новости Украины Спорт Юлия Левченко легкая атлетика
      Источник: 24 канал
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