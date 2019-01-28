Юлия Тимошенко: Я иду побеждать, чтобы вернуть людям справедливость

После победы Юлии Тимошенко на президентских выборах все, кто 5 лет потреблял Украину, занимался коррупцией и подделывал выборы, будут привлечены к ответственности.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю в крови. Он будет нести ответственность за то, что 5 лет занимался разрушением страны", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она отметила, что сегодня наемники Петра Порошенко разворачивают во всех регионах "мегакоррупционную сделку" – подписывают с людьми так называемые договоры на агитацию и раздают им по тысяче гривен. Все это происходит при полной бездеятельности правоохранителей и молчании общественных наблюдателей, которые не сделали выводов из предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии, добавила политик.

"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть по меньшей мере 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – заверила лидер партии.

Юлия Тимошенко констатировала, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивам все, что только может взять", прикрываясь при этом хорошими лозунгами – "Армия, язык, вера".

По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".

"Основой для восстановления страны станет Новый курс, разработанная лучшими специалистами программа коренных изменений", – заявила Юлия Тимошенко.

"Я иду для того, чтобы начать светлый период в истории Украины, период становления и расцвета украинской экономики, возвращения уважения к людям, справедливости. И я верю, что мы сможем это сделать вместе со всеми украинцами", – подытожила кандидат в президенты Украины.