Юлія Тимошенко: Я йду перемагати, щоб повернути людям справедливість

Після перемоги Юлії Тимошенко на президентських виборах усіх, хто 5 років споживав Україну, займався корупцією та фальшував вибори, буде притягнуто до відповідальності.

Про це лідер "Батьківщини" заявила на брифінгу у ЦВК після отримання посвідчення кандидата на пост президента України.

"Корупція поглинула всю країну, вона тримається на чинному президентові Порошенку. Він відповідатиме після виборів за все: і за корупцію під час постачання техніки з його заводів для армії, і за торгівлю на крові. Він нестиме відповідальність за те, що 5 років займався руйнацією країни", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що сьогодні найманці Петра Порошенка розгортають в усіх регіонах "мегакорупційну оборудку" – підписують з людьми так звані договори на агітацію і роздають їм по тисячі гривень. Все це відбувається за цілковитої бездіяльності правоохоронців та мовчання громадських спостерігачів, які не зробили висновків із попередніх років авторитаризму та руйнації демократії, додала політик.

"Я хочу чітко заявити, що в них цей трюк – так само, як це пройшло в 2010 році – не пройде. Ми не дамо їм знову сфальшувати вибори. У нас на кожній дільниці є щонайменше 10, а на деяких і до 20 людей, які будуть членами комісій, спостерігачами, і які не дозволять Порошенку та його оточенню сфальшувати вибори", – запевнила лідер партії.

Юлія Тимошенко констатувала, що Україною управляє корумпована олігархічна мафія, яка "розтягує по офшорах і по Мальдівах все, що тільки може взяти", прикриваючись при цьому добрими гаслами – “Армія, мова, віра”.

За словами лідера "Батьківщини", вона не має жодних сумнівів у своїй перемозі, а головною метою на посаді президента бачить "закінчення епохи несправедливості, руйнації економіки та фінансових можливостей кожної родини".

"Основою для відновлення країни стане Новий курс, розроблена кращими фахівцями програма докорінних змін", – заявила Юлія Тимошенко.

"Я йду для того, щоб розпочати світлий період в історії України, період становлення і розквіту української економіки, повернення поваги до людей, справедливості. І я вірю, що ми зможемо це зробити разом з усіма українцями", – підсумувала кандидат у президенти України.