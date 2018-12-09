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      Юлия Тимошенко: Коррупция в Украине будет побеждена

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Новая власть обеспечит справедливое правосудие в Украине, наведет порядок в экономике и на таможне, в государственном управлении, ликвидирует монополии во всех сферах жизни. А главное – обладать для всех этих изменений политической свободой.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

      По словам лидера "Батькивщины", все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а самой властью и является. Это тотальная и абсолютная коррупция, подчеркнула она.

      Коррупция – это отсутствие нормальных зарплат и пенсий, это разваленная система госуправления, это недееспособные силовые структуры и продажные суды, это отсутствие реформ, это бедность людей и бедность страны. Коррупция – тотальный хищник, она не брезгует ничем и все уничтожает до основания,
      – объяснила Тимошенко.

      Лидер "Батькивщины" убеждена, прежде всего нужно сделать суды, Генеральную прокуратуру и Дежавне бюро расследований независимыми от политиков, чтобы люди имели право фиксировать коррупционные требования чиновников на камеру или диктофон и с этими доказательствами идти в суд.

      "Во-вторых – порядок в экономике и на таможне. Это прозрачные закупки, прозрачная растаможка, ликвидация коррупционных налогов, европейские зарплаты как основа прекращения коррупции. В-третьих – порядок в государственном управлении. Это государственные реестры на блокчейн-технологиях, отмена лишних функций исполнительной власти, механизм остановки коррупционных решений, четко прописанные контрольные функции оппозиции. В-четвертых, надо ликвидировать монополии во всех сферах жизни. Там, где появится честная конкуренция – исчезнет коррупция", – назвала Юлия Тимошенко основные года в борьбе с коррупцией.

      И главная предпосылка успешной борьбы, подчеркнула политик, – это наличие политической воли осуществить все эти изменения: "УВ действующей власти с этим проблема. У меня с этим никаких проблем нет".

      Глава партии заявила, что готова это воплощать, и все механизмы преобразований четко расписаны в проекте Новой Конституции и в Новом экономическом курсе, которые  подготовила ее команда вместе с лучшими экспертами.

      Мне надоело слышать от политиков, что коррупцию невозможно победить. Это цинизм и кощунство! Это преступление против собственной страны и собственного народа. Я утверждаю: коррупция в Украине будет побеждена!
      – подытожила она.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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