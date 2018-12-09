Юлия Тимошенко: Коррупция в Украине будет побеждена

Новая власть обеспечит справедливое правосудие в Украине, наведет порядок в экономике и на таможне, в государственном управлении, ликвидирует монополии во всех сферах жизни. А главное – обладать для всех этих изменений политической свободой.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

По словам лидера "Батькивщины", все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а самой властью и является. Это тотальная и абсолютная коррупция, подчеркнула она.

Коррупция – это отсутствие нормальных зарплат и пенсий, это разваленная система госуправления, это недееспособные силовые структуры и продажные суды, это отсутствие реформ, это бедность людей и бедность страны. Коррупция – тотальный хищник, она не брезгует ничем и все уничтожает до основания,

– объяснила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, прежде всего нужно сделать суды, Генеральную прокуратуру и Дежавне бюро расследований независимыми от политиков, чтобы люди имели право фиксировать коррупционные требования чиновников на камеру или диктофон и с этими доказательствами идти в суд.

"Во-вторых – порядок в экономике и на таможне. Это прозрачные закупки, прозрачная растаможка, ликвидация коррупционных налогов, европейские зарплаты как основа прекращения коррупции. В-третьих – порядок в государственном управлении. Это государственные реестры на блокчейн-технологиях, отмена лишних функций исполнительной власти, механизм остановки коррупционных решений, четко прописанные контрольные функции оппозиции. В-четвертых, надо ликвидировать монополии во всех сферах жизни. Там, где появится честная конкуренция – исчезнет коррупция", – назвала Юлия Тимошенко основные года в борьбе с коррупцией.

И главная предпосылка успешной борьбы, подчеркнула политик, – это наличие политической воли осуществить все эти изменения: "УВ действующей власти с этим проблема. У меня с этим никаких проблем нет".

Глава партии заявила, что готова это воплощать, и все механизмы преобразований четко расписаны в проекте Новой Конституции и в Новом экономическом курсе, которые подготовила ее команда вместе с лучшими экспертами.

Мне надоело слышать от политиков, что коррупцию невозможно победить. Это цинизм и кощунство! Это преступление против собственной страны и собственного народа. Я утверждаю: коррупция в Украине будет побеждена!

– подытожила она.