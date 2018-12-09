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      Юлія Тимошенко: Корупцію в Україні буде подолано

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Нова влада забезпечить справедливе правосуддя в Україні, наведе порядок в економіці та на митниці, у державному управлінні, ліквідує монополії в усіх сферах життя. А головне – матиме для всіх цих змін політичну волю.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

      За словами лідера "Батьківщини", усі роки незалежності національна олігархія не просто наближена до влади, а сама владою і є. Оце і є тотальна й абсолютна корупція, наголосила вона.

      Корупція – це відсутність нормальних зарплат і пенсій, це розвалена система держуправління, це недієздатні силові структури і продажні суди, це відсутність реформ, це бідність людей і бідність країни. Корупція – тотальний хижак, вона не гребує нічим і все нищить дощенту,
      – пояснила Тимошенко.

      Лідер "Батьківщини" переконана, насамперед потрібно зробити суди, Генеральну прокуратуру і Дежавне бюро розслідувань незалежними від політиків, щоб люди мали право фіксувати корупційні вимоги чиновників на камеру чи диктофон і з цими доказами іти в суд.

      "По-друге – порядок в економіці та на митниці. Це прозорі закупівлі, прозоре розмитнення, ліквідація корупційних податків, європейські зарплати як основа припинення корупції. По-третє – порядок в державному управлінні. Це державні реєстри на блокчейн-технологіях, скасування зайвих функцій виконавчої влади, механізм зупинки корупційних рішень, чітко прописані контрольні функції опозиції. По-четверте, треба ліквідувати монополії в усіх сферах життя. Там, де з’явиться чесна конкуренція – зникне корупція", – назвала Юлія Тимошенко основні кроки у боротьбі з корупцією.

      І головна передумова успішної боротьби, наголосила політик, – це наявність політичної волі здійснити всі ці зміни: "У чинної влади із цим проблема. У мене з цим жодних проблем немає".

      Голова партії заявила, що готова це втілювати, і всі механізми перетворень чітко розписані в проекті Нової Конституції і в Новому економічному курсі, які підготувала її команда разом із кращими експертами.

      Мені набридло слухати від політиків, що корупцію неможливо подолати. Це цинізм і блюзнірство! Це злочин проти власної країни і власного народу. Я стверджую: корупцію в Україні буде подолано! 
      – підсумувала вона.

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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