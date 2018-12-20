Юлия Тимошенко: Мы защитили бесценное сокровище Украины – землю

Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины, а кто – о собственном обогащении.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам в кулуарах парламента после принятия законопроекта 9355-5, который единодушно поддержала фракция "Батькивщины".

Как отметила лидер партии, непродление моратория до президентских выборов лишило бы Украину бесценного сокровища – украинской земли.

"Сегодня в нашем зале был момент истины: кто за Украину, а кто готов распродать ее с молотка. Сегодня для парламента, по сути, был тест: сколько в зале людей, которые не готовы ни за какие деньги, ни за какие ультиматумы сдать сельскохозяйственную землю", – заявила Председатель партии.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что президентская фракция фактически срывала голосование, а в итоге продление моратория поддержала лишь треть депутатов БПП.

Как пояснила глава "Батькивщины", семья президента Петра Порошенко являются "мощными латифундистами, которые в тени прибрали к рукам до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли".

После президентских выборов, заверила Юлия Тимошенко, новая команда полностью изменит стратегию обращения с сельскохозяйственной землей.

"Мы сможем построить семейные фермы, создадим всю систему содействия развития малых и средних сельхозпредприятий, построим переработку аграрной продукции, дадим возможность фермерам со временем приобрести эту землю не на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под 3-5% годовых. Мы сделаем все для того, чтобы был введен единый налог на гектар земли", – сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко напомнила, что две такие мощные страны, как Канада и Израиль, почти всю сельскохозяйственную землю имеют в государственной или в коммунальной собственности.

"Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают с ней обращаться как заблагорассудится. И Украина будет такой. Но для этого надо убрать мафию во главе с ее главным представителем – Петром Порошенко", – подытожила она.