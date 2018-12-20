Юлія Тимошенко: Ми захистили безцінний скарб України – землю

Пролонгація мораторію на продаж сільськогосподарської землі стала перемогою патріотів і показала, хто дійсно дбає про національні інтереси України, а хто – про власне збагачення.

Про це Юлія Тимошенко розповіла журналістам у кулуарах парламенту після ухвалення законопроекту 9355-5, який одностайно підтримала фракція "Батьківщини".

Як зазначила лідер партії, непродовження мораторію до президентських виборів позбавило б Україну безцінного скарбу – української землі.

"Сьогодні в нашому залі був момент істини: хто за Україну, а хто готовий розпродати її з молотка. Сьогодні для парламенту, по суті, був тест: скільки в залі є людей, які не готові ні за які гроші, ні за які ультиматуми здати сільськогосподарську землю", – заявила Голова партії.

Юлія Тимошенко звернула увагу на те, що президентська фракція фактично зривала голосування, а в підсумку продовження мораторію підтримала лише третина депутатів БПП.

Як пояснила Голова "Батьківщини", родина президента Петра Порошенка є "потужними латифундистами, які в тіні прибрали до рук до мільйона гектарів сільськогосподарської землі".

Після президентських виборів, запевнила Юлія Тимошенко, нова команда повністю змінить стратегію поводження з сільськогосподарською землею.

"Ми зможемо побудувати сімейні ферми, створимо всю систему сприяння розвитку малих і середніх сільгосппідприємств, побудуємо переробку аграрної продукції, дамо можливість фермерам з часом придбати цю землю не на аукціонах, а завдяки довгостроковим пільговим кредитам під 3-5% річних. Ми зробимо все для того, щоб був введений єдиний податок на гектар землі", – сказала лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко нагадала, що дві такі потужні країни, як Канада та Ізраїль, майже всю сільськогосподарську землю мають у державній або в комунальній власності.

"Це потужні країни, які мають землю, але не дають з нею поводитися як заманеться. І Україна буде такою. Але для цього треба прибрати мафію на чолі з її головним представником – Петром Порошенком", – підсумувала вона.