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      Юлия Тимошенко назвала три конкретных шагах, которые позволят обеспечить украинцев жильем

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новая власть пересмотрит финансово-кредитную политику государства и это поможет решить жилищную проблему.

      Об этом кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко сообщила во время встречи с редакторами и журналистами Львовщины, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" убеждена, что обеспечение украинцев жильем возможно благодаря трем основным шагам.

      Прежде всего, надо отменить непосильный для семей первый взнос (25-30% стоимости жилья), создать, как в развитом мире, страховые фонды, которые страхуют ипотечный кредит на эти 25-30%.

      Во-вторых, надо ввести долгосрочное ипотечное кредитование под покупку жилья на 15 и более лет. Ведь сейчас украинские семьи не могут за 3-5 лет отдать стоимость квартиры из своих доходов, которые сейчас и так снизились.

      Надо перейти на ипотечное кредитование на 15 лет и более. Это политика НБУ и ее надо принять законодательно, чтобы семьи сами могли определить, за сколько лет смогут вернуть деньги, чтобы этот взнос не разрушал ежемесячные финансы семьи,
      – пояснила председатель партии.

      Также, убеждена Юлия Тимошенко, нужно снизить стоимость кредита: не 20% годовых по кредиту, как есть в Украине сейчас, а 3-4%.

      Кандидат в президенты убеждена, что необходимо снять "коррупционный пресс" с строительной отрасли. А развитие строительства не только обеспечит доступ украинцев в жилье, но и будет стимулировать экономический рост.

      Изменить финансово-кредитную политику государства в интересах обычных украинцев возможно только со сменой власти, подчеркнула Юлия Тимошенко: "Нам нужно поменять руководство НБУ – это компетенция президента и поменять финансовую политику. И люди получат квартиры, и строительство потянет экономику вверх".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Кредит Финансы НБУ
      Источник: 24 Канал
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