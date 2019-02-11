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      Юлія Тимошенко назвала три конкретних кроки, які дозволять забезпечити українців житлом

      595 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Нова влада перегляне фінансово-кредитну політику держави і це допоможе розв’язати житлову проблему.

      Про це кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко повідомила під час зустрічі з редакторами та журналістами Львівщини, йдеться на сайті партії.

      Лідер "Батьківщини" переконана, що забезпечення українців житлом можливо завдяки трьом основним крокам.

      Насамперед, треба скасувати непосильний для родин перший внесок (25-30% вартості житла), створити, як у розвиненому світі, страхові фонди, які страхують іпотечний кредит на ці 25 -30%.

      По-друге, треба запровадити довгострокове іпотечне кредитування під купівлю житла на 15 і більше років. Адже зараз українські родини не можуть за 3-5 років віддати вартість квартири зі своїх доходів, які наразі і так знизились.

      Треба перейти на іпотечне кредитування на 15 років і більше. Це політика НБУ і її треба ухвалити законом, щоб родини самі могли визначити, за скільки років зможуть повернути гроші, щоб цей внесок не руйнував щомісяця фінанси родини,
      – пояснила голова партії.

      Також, переконана Юлія Тимошенко, потрібно знизити вартість кредиту: не 20% річних по кредиту, як є в Україні зараз, а 3-4%.

      Кандидат у президенти переконана, що необхідно і зняти "корупційний прес" з будівельної галузі. А розвиток будівництва не лише забезпечить доступ українців до житла, але й стимулюватиме економічне зростання.

      Змінити фінансово-кредитну політику держави в інтересах звичайних українців можливо лише зі зміною влади, наголосила Юлія Тимошенко: "Нам потрібно поміняти керівництво НБУ – це компетенція президента і поміняти фінансову політику. І люди отримають квартири, і будівництво потягне економіку вгору".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Кредит Фінанси НБУ
      Джерело: 24 Канал
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