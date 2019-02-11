Юлія Тимошенко назвала три конкретних кроки, які дозволять забезпечити українців житлом

Нова влада перегляне фінансово-кредитну політику держави і це допоможе розв’язати житлову проблему.

Про це кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко повідомила під час зустрічі з редакторами та журналістами Львівщини, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" переконана, що забезпечення українців житлом можливо завдяки трьом основним крокам.

Насамперед, треба скасувати непосильний для родин перший внесок (25-30% вартості житла), створити, як у розвиненому світі, страхові фонди, які страхують іпотечний кредит на ці 25 -30%.

По-друге, треба запровадити довгострокове іпотечне кредитування під купівлю житла на 15 і більше років. Адже зараз українські родини не можуть за 3-5 років віддати вартість квартири зі своїх доходів, які наразі і так знизились.

Треба перейти на іпотечне кредитування на 15 років і більше. Це політика НБУ і її треба ухвалити законом, щоб родини самі могли визначити, за скільки років зможуть повернути гроші, щоб цей внесок не руйнував щомісяця фінанси родини,

– пояснила голова партії.

Також, переконана Юлія Тимошенко, потрібно знизити вартість кредиту: не 20% річних по кредиту, як є в Україні зараз, а 3-4%.

Кандидат у президенти переконана, що необхідно і зняти "корупційний прес" з будівельної галузі. А розвиток будівництва не лише забезпечить доступ українців до житла, але й стимулюватиме економічне зростання.

Змінити фінансово-кредитну політику держави в інтересах звичайних українців можливо лише зі зміною влади, наголосила Юлія Тимошенко: "Нам потрібно поміняти керівництво НБУ – це компетенція президента і поміняти фінансову політику. І люди отримають квартири, і будівництво потягне економіку вгору".