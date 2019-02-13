Юлия Тимошенко о Новом курсе: это план изменений в интересах обычных людей

Целью введения Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, что существенно улучшит жизнь людей.

Об этом Юлия Тимошенко сказала на многолюдном митинге в Коломые.

Она убеждена, что время прекратить Украине быть сырьевым придатком Европы.

"Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 миллиардов евро в год. Продажа готовой продукции принесет 180 миллиардов. Это два ВВП. И это мы можем получить только от одной аграрной отрасли", – отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что если перерабатывать свои ресурсы, "мы можем кредитовать МВФ, а не они нас".

Она также напомнила, что в Конституции написано, что недра, земля, леса, воды – все это является собственностью народа.

"Вам реально что-то принадлежит? Конституция в этой части не работает. Они принадлежат любому, только не обычным гражданам", – возмутилась председатель партии.

Согласно Новому экономическому курсу, который является частью Нового курса, все ресурсы и возможности Украины будут поставлены на службу рядовым гражданам, – отметила Юлия Тимошенко.