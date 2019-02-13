Юлія Тимошенко про Новий курс: Це план змін в інтересах звичайних людей

Метою запровадження Нового курсу є перехід від сировинної до інноваційної моделі розвитку економіки, що суттєво покращить життя людей.

Про це Юлія Тимошенко зазначила на велелюдному мітингу в Коломиї.

Вона переконана, час припинити Україні бути сировинним придатком Європи.

"Ми отримуємо від експорту аграрної сировини 18 мільярдів євро на рік. Продаж готової продукції принесе 180 мільярдів. Це два ВВП. І це ми можемо отримати з однієї аграрної галузі лише", – зауважила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко звернула увагу на те, що якщо переробляти свої ресурси, "ми можемо кредитувати МВФ, а не вони нас".

Вона також нагадала, що у Конституції написано, що надра, земля, ліси, води – усе це є власністю народу.

"Вам реально щось належить? Конституція у цій частині не працює. Вони належать будь-кому, тільки не звичайним громадянам", – обурилась голова партії.

За Новим економічним курсом, який є частиною Нового курсу, всі ресурси та можливості України будуть поставлені на службу пересічним громадянам, наголосила Юлія Тимошенко.