Юлия Тимошенко открыла IТ-форум "Украина – цифровая страна"

Сегодня в Киеве начал работу форум "Украина – цифровая страна", на котором кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко будет проводит открытую дискуссию с представителями IТ-отрасли Украины.

На западе зарегистрировано более 400 участников. Среди них – руководители IТ-ассоциаций, современных образовательных платформ и успешных стартапов, об этом говорится на сайте партии. В частности, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий, Украинского совета бизнеса и других.

На открытии форума Юлия Тимошенко заявила, что ключевым приоритетом "Нового курса Украины" является переход страны от сырьевого к современному инновационному типу. Лидер "Батькивщины" предложила создать национальную платформу для сопровождения инновационного развития и сделать ставку на развитии образования и науки.

"Мы остаемся в XXI веке достаточно устаревшей сырьевой экономикой, которая не может конкурировать с другими странами мира на полную мощность. И это абсолютно нелогичное следствие потенциала, который имеем мы как народ. В международном рейтинге математических олимпиад мы занимаем четвертое место в мире – этим стоит гордиться. Мы входим в восьмерку стран самых мощных программистов – это немалый потенциал. Но мы работаем на аутсорсинге. То есть мы можем для кого-то качественно выполнить очень сложную работу, но нам за это заплатят скромные деньги, а потом нашим математическими наработками воспользуются, чтобы получить миллиардные прибыли", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, это также в определенной степени сырьевое участие в глобальном разделении труда. И если мы дальше так будем себя позиционировать, мы никогда не поднимемся на уровень, которого заслуживаем, убеждена кандидат в Президенты.

Тимошенко подчеркнула, что нужен короткий лаконичный план – "что сделать, чтобы наш интеллект, который сейчас работает на аутсорсинге, получил полную поддержку и желание работать в нашей стране". И этот план новый президент начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации, подчеркнула Юлия Тимошенко.

По завершению форума планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между представителями IТ-отрасли и кандидатом на пост Президента Украины.