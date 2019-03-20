Юлія Тимошенко відкрила ІТ-форум "Україна – цифрова країна"

Сьогодні у Києві розпочав роботу форум "України – цифрова країна", на якому кандидат на пост Президента України Юлія Тимошенко проводить відкриту дискусію з представниками ІТ-галузі України.

На заході зареєстровано понад 400 учасників. Серед них – керівники ІТ-асоціацій, сучасних освітніх платформ та успішних стартапів, про це йдеться на сайті партії. Зокрема, Блокчейн асоціації України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Асоціації закупівельників України, Асоціації національних розробників програмного забезпечення, Всеукраїнської асоціації інформаційної безпеки та інформаційних технологій, Української ради бізнесу та інших.

На відкритті форуму Юлія Тимошенко заявила, що ключовим пріоритетом "Нового курсу України" є перехід країни від сировинного до модерного інноваційного типу. Лідер "Батьківщини" запропонувала створити національну платформу для супроводження інноваційного розвитку і зробити ставку на розвитку освіти та науки.

"Ми залишаємося в XXІ столітті достатньо застарілою сировинною економікою, яка не може конкурувати з іншими країнами світу на повну потужність. І це абсолютно нелогічний наслідок потенціалу, який ми маємо як народ. У міжнародному рейтингу математичних олімпіад ми посідаємо четверте місце у світі – цим варто пишатися. Ми входимо до вісімки країн найпотужнших програмістів – це чималий потенціал. Але ми працюємо на аутсорсингу. Тобто ми можемо для когось якісно виконати дуже складну роботу, але нам за це заплатять скромні гроші, а потім нашими математичними напрацюваннями скористаються, аби отримати мільярдні прибутки", – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, це також певною мірою сировинна участь в глобальному розподілі праці. І якщо ми далі так будемо себе позиціонувати, ми ніколи не піднімемося на рівень, якого заслуговуємо, переконана кандидат в Президенти.

Тимошенко наголосила, що потрібен короткий лаконічний план – "що зробити, щоб наш інтелект, який зараз працює на аутсорсингу, отримав повну підтримку і бажання працювати в нашій державі". І цей план новий президент почне втілювати в життя відразу після інавгурації, наголосила Юлія Тимошенко.

За наслідком форуму планується підписання Меморандуму про співпрацю між представниками ІТ-галузі та кандидатом на пост Президента України.