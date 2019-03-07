Юлия Тимошенко подписала Обязательство перед украинцами

Юлия Тимошенко подписала Обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.

"Это письменное обязательство мной и моей командой перед гражданами Украины будет выполнено!" – отметила она во время пресс-конференции в Киеве, говорится на сайте партии "Батькивщина".

Председатель партии убеждена, что недоверие людей к политикам сейчас является большой проблемой Украины. Именно поэтому Юлия Тимошенко и ее команда решили предложить новую модель предвыборной кампании – подписание письменных обязательств кандидатов перед страной и украинцами.

"Таким образом взятые перед выборами обязательства сможет увидеть и проверить каждый гражданин", – сообщила она.

Юлия Тимошенко назвала главные пункты своих обязательств, пути воплощения которых прописаны в Новом курсе Украины – всеобъемлющем документе, который касается всех сфер жизни людей. В частности, отметила политик, первоочередным для новой власти будет установление мира на всей территории Украины: "В этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены".

Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доказав в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

Также сразу после выборов Юлия Тимошенко как новый президент вынесен на референдум Новую Конституцию.

Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех – президента, депутатов, судей – любого иммунитета. Граждане должны быть равны перед законом. А все, кто занимался коррупцией, будут реально отвечать по закону,

– заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатно, заработает медицинское страхование, будет введена "персонифицированная система пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн".

Обязательства перед молодежью также будут предусматривать создание условий для жизни и работы на родной земле, сказала лидер "Батькивщины". Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика, кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными – долгосрочными, под 3% годовых и без залога.

Мы также обязуемся ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второго – 100 тыс. грн, а третьего и более – 150 тыс. грн,

– продолжила Юлия Тимошенко рассказывать об обязательствах перед молодежью.

Кроме того, для Украины Юлия Тимошенко и ее команда принимают фундаментальное обязательства – "за 5 лет уровень жизни, доходы людей будут подняты до уровня Польши". Зарплаты педагогов и медиков должны вырасти до среднеевропейских отметок, добавила она.

Среди важных шагов председатель партии назвала и поддержку аграриев – продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

Не обошла вниманием кандидат в президенты и армию – законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрена зарплата военных в 1,5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

"И каждая семья военного будет поддержана государством", – подчеркнула политик.

Первые экземпляры подписанного Юлией Тимошенко Обязательства достались журналистам. Лидер партии пообещала, что впоследствии аналогичные документы с ее подписью получит каждый украинец.

"Мы за 5 лет построим реально сильную европейскую страну и люди будут богатыми", – подытожила она.