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      Юлія Тимошенко підписала Зобов’язання перед українцями

      191 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко підписала Зобов’язання кандидата у Президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" втілить в життя після перемоги на виборах.

      "Це письмове зобов’язання мною та моєю командою перед громадянами України буде виконано!" – наголосила вона під час прес-конференції у Києві, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Голова партії переконана, що недовіра людей до політиків нині є неабиякою проблемою України. Саме тому Юлія Тимошенко та її команда вирішили запропонувати нову модель передвиборної кампанії – підписання письмових зобов’язань кандидатів перед країною та українцями.

      "Таким чином взяті перед виборами зобов’язання зможе побачити і перевірити кожен громадянин", – повідомила вона.

      Юлія Тимошенко назвала головні пункти своїх зобов’язань, шляхи втілення яких прописані в Новому курсі України – всеосяжному документі, який торкається всіх сфер життя людей. Зокрема, зазначила політик, першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України: "У цьому сумнівів немає. Донбас і Крим будуть повернуті".

      Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер "Батьківщини" назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що вже зробила перший крок до цього, довівши у суді незаконність та необґрунтованість підвищення тарифів.

      Також одразу після виборів Юлія Тимошенко як новий президент винесене на референдум Нову Конституцію.

      Ми покінчимо з кланово-олігархічним режимом, покінчимо з корупцією на системному рівні, позбавивши усіх – президента, депутатів, суддів – будь-якого імунітету. Громадяни мусять бути рівними перед законом. А всі, хто займався корупцією, реально відповідатимуть за законом,
      – запевнила лідер партії.

      Молодь отримає змогу здобувати вищу освіту безкоштовно, запрацює медичне страхування, буде введено "персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, що дозволить кожному мати свій приватний рахунок в банку, а пенсія буде не нижче 4000 грн".

      Зобов’язання перед молоддю також передбачатимуть створення умов для життя та роботи на рідній землі, сказала лідер "Батьківщини". Так, насамперед буде змінена грошово-кредитна політика, кредити для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, стануть доступними – довгостроковими, під 3% річних і без застави.

      Ми також беремо зобов’язання ввести одноразову допомогу при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а третьої і більше – 150 тис. грн,
      – продовжила Юлія Тимошенко розповідати про зобов’язання перед молоддю.

      Окрім того, для України Юлія Тимошенко та її команда беруть фундаментальне зобов’язання – "за 5 років рівень життя, доходи людей будуть підняті до рівня Польщі". Зарплати освітян та медиків мають зрости до середньоєвропейських позначок, додала вона.

      Серед важливих кроків голова партії назвала і підтримку аграріїв – продовження мораторію на продаж землі та запровадження для них єдиного податку на гектар.

      Не оминула увагою кандидат у Президенти і армію – законом буде затверджений новий контракт, у якому передбачено зарплата військових у 1,5 раза вища за середню по країні та соціальний пакет, який зробить службу в армії привабливою і бажаною для тих, хто хоче захищати країну.

      "І кожна родина військового буде підтримана державою", – наголосила політик.

      Перші примірники підписаного Юлією Тимошенко Зобов’язання дісталися журналістам. Лідер партії пообіцяла, що згодом аналогічні документи з її підписом отримає кожен українець.

      "Ми за 5 років побудуємо реально сильну європейську країну і люди будуть заможними", – підсумувала вона.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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