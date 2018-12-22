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      Юлия Тимошенко призвала отметить 100-летие Соборности всеукраинской цепью единства

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Юлия Тимошенко убеждена, только дружеская и единая нация имеет шансы на успех. Именно поэтому к годовщине Соборности лидер "Батькивщины" предложила украинцам создать всеукраинскую символическую цепь единства.

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

      "Через месяц – 22 января – мы будем отмечать 100-летие украинской Соборности, украинского единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать плечом к плечу", – отметила Председатель партии.

      Юлия Тимошенко напомнила, что 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт Объединения и впервые за сотни лет украинцы объединились в единое национальное государство. В тот же день 1990 года патриоты со всей Украины образовали живую цепь, соединив Киев со Львовом.

      И сегодня мы должны еще раз утвердить для себя и мира нашу мудрость, наше единство, нашу силу, убеждена политик.

      "Нас разъединяют политические технологии, которые снова и снова делаются под очередные грязные выборы. Нас все время пытаются поссорить, столкнуть друг с другом и на этом получить фальшивые победы", – обидно отметила Председатель партии.

      Юлия Тимошенко подчеркнула: в тревожные времена сегодня – когда наше государство в войне, когда наша суверенность снова под угрозой, когда Украина проходит огромные испытания – мы должны быть едиными.

      "Наша соборность, наше единство в наших сердцах и душах. Наша сила – в нас самих, украинцах. Итак, собираемся 22 января во всеукраинскую символическую цепь единения", – подытожила она.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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