Юлія Тимошенко закликала відзначити 100-річчя Соборності всеукраїнським ланцюгом єдності

Юлія Тимошенко переконана, тільки дружня і єдина нація має шанси на успіх. Саме тому до річниці Соборності лідер "Батьківщини" запропонувала українцям утворити всеукраїнський символічний ланцюг єдності.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Через місяць – 22 січня – ми будемо відзначати 100-річчя української Соборності, українського єднання. У цей день я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч-о-пліч", – зазначила Голова партії.

Юлія Тимошенко нагадала, що 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві був проголошений Акт Злуки і вперше за сотні років українці об’єдналися в єдину національну державу. А того ж дня 1990 року патріоти з усієї України утворили живий ланцюг, який з’єднавши Київ зі Львовом.

І сьогодні ми мусимо ще раз ствердити для себе та світу нашу мудрість, нашу єдність, нашу силу, переконана політик.

"Нас роз’єднують політичні технології, які знову і знову робляться під чергові брудні вибори. Нас весь час намагаються посварити, зіштовхнути один з одним та на цьому отримати фальшиві перемоги", – прикро зауважила Голова партії.

Юлія Тимошенко наголосила: у тривожні часи сьогодення – коли наша держава у війні, коли наша суверенність знову під загрозою, коли Україна проходить величезні випробування – ми маємо бути єдиними.

"Наша соборність, наша єдність у наших серцях і душах. Наша сила – в нас самих, українцях. Отже, збираємося 22 січня у всеукраїнський символічний ланцюг єднання", – підсумувала вона.