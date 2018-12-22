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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Юлія Тимошенко закликала відзначити 100-річчя Соборності всеукраїнським ланцюгом єдності

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Юлія Тимошенко переконана, тільки дружня і єдина нація має шанси на успіх. Саме тому до річниці Соборності лідер "Батьківщини" запропонувала українцям утворити всеукраїнський символічний ланцюг єдності.

      Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

      "Через місяць – 22 січня – ми будемо відзначати 100-річчя української Соборності, українського єднання. У цей день я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч-о-пліч", – зазначила Голова партії.

      Юлія Тимошенко нагадала, що 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві був проголошений Акт Злуки і вперше за сотні років українці об’єдналися в єдину національну державу. А того ж дня 1990 року патріоти з усієї України утворили живий ланцюг, який з’єднавши Київ зі Львовом.

      І сьогодні ми мусимо ще раз ствердити для себе та світу нашу мудрість, нашу єдність, нашу силу, переконана політик.

      "Нас роз’єднують політичні технології, які знову і знову робляться під чергові брудні вибори. Нас весь час намагаються посварити, зіштовхнути один з одним та на цьому отримати фальшиві перемоги", – прикро зауважила Голова партії.

      Юлія Тимошенко наголосила: у тривожні часи сьогодення – коли наша держава у війні, коли наша суверенність знову під загрозою, коли Україна проходить величезні випробування – ми маємо бути єдиними.

      "Наша соборність, наша єдність у наших серцях і душах. Наша сила – в нас самих, українцях. Отже, збираємося 22 січня у всеукраїнський символічний ланцюг єднання", – підсумувала вона.

       

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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