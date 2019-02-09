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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Юлия Тимошенко собрала в Киеве более 10 тысяч человек

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко в субботу, 9 февраля, провела в столице масштабную встречу с киевлянами. В митинге на Контрактовой площади приняли участие более 10 тысяч человек.

      Лидер "Батькивщины" назвала 2019-й год определяющим и призвала украинцев к единству ради будущего.

      "Сегодня страна в таком состоянии, что вопрос стоит очень четко: или мы в корне меняем все условия нашей жизни, всю систему власти, которая прогнила до предела, или мы наводим порядок в своем государстве, спасаем страну от войны и бедности, или будет поставлен под очень большую угрозу существование украинской нации", – обратилась Юлия Тимошенко к людям.


      В Киеве прошла встреча Тимошенко с поклонниками

      Председатель партии попросила сограждан сплотиться ради недопущения фальсификаций, с помощью которых Петр Порошенко планирует удержаться в должности.

      "Каждый подкуп должен стать публичным. Ловите их, фотографируйте, предъявляйте. И пусть они знают, что земля горит под ногами. И скажите людям, что они не тысячу берут, а сами у себя, в своих детей воруют будущее", – заявила кандидат на пост Президента, заверив, что ее команда имеет достаточно сил, чтобы защитить выбор каждого украинца.

      Говоря о защите государства, Юлия Тимошенко отметила, что женщина-главнокомандующий будет более эффективной для страны, чем мужчина-коррупционер. По меньшей мере, она лично никогда бы не назначит кума Путина Виктора Медведчука официальным переговорщиком от Украины.

      "Женщина – главнокомандующий не будет принимать откаты по торговле оружием за пределы Украины. Не будем поставлять на армию с откатами из своих предприятий оружие и технику, непригодно для использования. Женщина-главнокомандующий никогда не создаст такие условия для армии, когда в конце года 30 тысяч кадровых военных не захотели пролонгировать контракт и ушли из армии, так как условия, которые создали для наших воинов, невозможны", – заверила лидер "Батькивщины".


      Встреча Тимошенко с поклонниками

      Вопрос обеспечения победного мира на условиях Украины, по словам Юлии Тимошенко, будет приоритетной задачей новой власти.

      В целом же ее команда, единственная имеет план коренных преобразований во всех без исключения сферах жизни – Новый курс Украины – планирует начать его воплощение уже со следующего после победы дня.

      "Эпоха стагнации, разрушения и беспорядка должна закончиться, а начаться эпоха становления, процветания, побед, мира, экономического роста и счастья наших людей. И я в это верю!" – отметила лидер партии.


      Юлия Тимошенко

      Встреча в Киеве состоялась в рамках всеукраинского тура кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" уже побывала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

      На следующей неделе Юлия Тимошенко отправляется на Западную Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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