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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Юлія Тимошенко зібрала у Києві понад 10 тисяч людей

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко у суботу, 9 лютого, провела в столиці масштабну зустріч із киянами. У мітингу на Контрактовій площі взяли участь понад 10 тисяч людей.

      Лідер "Батьківщини" назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради майбутнього.

      "Сьогодні країна в такому стані, що питання стоїть дуже чітко: або ми докорінно змінюємо всі умови нашого життя, всю систему влади, яка прогнила до крайньої межі, або ми наводимо лад у своїй державі, рятуємо країну від війни та бідності, або буде поставлено під дуже велику загрозу існування української нації", – звернулася Юлія Тимошенко до людей.


      У Києві пройшла зустріч Тимошенко з прихильниками

      Голова партії попросила співгромадян згуртуватися заради недопущення фальсифікацій, за допомогою яких Петро Порошенко планує втриматися на посаді.

      "Кожен підкуп має стати публічним. Ловіть їх, фотографуйте, пред’являйте. І хай вони знають, що земля горить під ногами. І скажіть людям, що вони не тисячу беруть, а самі у себе, у своїх дітей крадуть майбутнє", – заявила кандидат на пост Президента, запевнивши, що її команда має достаньмо сил, аби захистити вибір кожного українця.

      Говорячи про захист держави, Юлія Тимошенко зазначила, що жінка-головнокомандувач буде ефективнішою для країни, аніж чоловік-корупціонер. Щонайменше, вона особисто ніколи би не призначила кума Путіна Віктора Медведчука офіційним переговорником від України.

      "Жінка – головнокомандувач не буде брати відкати з торгівлі зброєю за межі України. Не буде постачати на армію з відкатами зі своїх підприємств зброю та техніку, яка непридатна для використання. Жінка-головнокомандувач ніколи не створить такі умови для армії, коли в кінці року 30 тисяч кадрових військових не захотіли пролонгувати контракт і пішли з армії, тому що умови, які створили для наших вояків, неможливі", – запевнила лідер "Батьківщини".


      Зустріч Тимошенко з прихильниками

      Питання забезпечення переможного миру на умовах України, за словами Юлії Тимошенко, буде пріоритетним завданням нової влади.

      Загалом же її команда, що єдина має план докорінних перетворень у всіх без винятку сферах життя – Новий курс України – планує розпочати його втілення вже наступного після перемоги дня.

      "Епоха стагнації, руйнації і безладу повинна закінчитись, а розпочатись епоха становлення, процвітання, перемог, миру, економічного зростання і щастя наших людей. І я в це вірю!" – наголосила лідер партії.


      Юлія Тимошенко

      Зустріч у Києві відбулася в межах всеукраїнського туру кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко. Лідер "Батьківщини" вже побувала на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині.

      Наступного тижня Юлія Тимошенко вирушає на Західну Україну.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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