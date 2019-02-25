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      Юлия Тимошенко требует отчета силовиков относительно фальсификации выборов Порошенко

      75 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      "Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и грязных технологий. И на президентских выборах ее кандидат получит честную победу.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, говорится на сайте партии.

      Мы всегда боролись против мафии и это была наша принципиальная позиция. Сегодня во главе этой коррумпированной мафии стоит Порошенко. Он – не президент, он олигарх, получивший страну на разграбление,
      – отметила лидер "Батькивщины".

      По ее словам, контролируемая кумом действующего президента Генпрокуратура и карманная СБУ пытаются прикрыть фальсификации Порошенко лживыми обвинениями в адрес "Батькивщины".

      "Вся страна – каждый человек в стране – знает, кто покупает голоса. Это Петр Порошенко – действующий президент. Принижая демократию, нашу европейскую интеграцию, жертвы, принесенные на фронте и на Майдане Достоинства, Порошенко сегодня скупает голоса массово. Конец этому будет положен и вам ничего не поможет", – пообещала Юлия Тимошенко.

      Председатель партии отметила, что, объехав с большим предвыборным турне почти всю страну, может с уверенностью утверждать – "никто не собирается голосовать за действующего президента". Именно поэтому Банковая сейчас организует масштабный подкуп.

      "Сначала довели страну до крайней степени нищеты, а теперь раздают им эти нищенские 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что – интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут. И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной?" – возмутилась политик.

      Юлия Тимошенко призвала министра внутренних дел и силовиков отчитаться о ходе расследования дел о подкупе избирателей нынешним президентом. Лидер "Батькивщины" убеждена, что Порошенко точно знает, кому проигрывает выборы, и ждать этого осталось уже недолго.

      "Никакие фальсификации Порошенко не помогут, вся фальшивая социология, которой они сейчас манипулируют, чтобы легализовать фальсификации. Порошенко уйдет от власти. Во второй тур он не пройдет и страна станет наконец европейской демократической и сильной", – резюмировала лидер "Батькивщины".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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