Юлія Тимошенко вимагає звіту силовиків щодо фальсифікації виборів Порошенком

"Батьківщина" ніколи не опускалася до підкупу та брудних технологій. І на президентських виборах її кандидат отримає чесну перемогу.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту, йдеться на сайті партії.

Ми завжди боролися проти мафії і це була наша принципова позиція. Сьогодні на чолі цієї корумпованої мафії стоїть Порошенко. Він – не президент, він – олігарх, який отримав країну на розграбування,

– наголосила лідер "Батьківщини".

За її словами, контрольована кумом чинного президента Генпрокуратура та кишенькова СБУ намагаються прикрити фальсифікації Порошенка брехливими звинуваченнями на адресу "Батьківщини".

"Вся країна – кожна людина в країні – знає, хто купує голоси. Це Петро Порошенко – чинний президент. Принижуючи демократію, нашу європейську інтеграцію, жертви, принесені на фронті і на Майдані Гідності, Порошенко сьогодні скуповує голоси масово. Край цьому буде покладено і вам нічого не допоможе", – пообіцяла Юлія Тимошенко.

Голова партії зауважила, що, об’їхавши із великими передвиборним турне мало не всю країну, може із впевненістю стверджувати – "ніхто не збирається голосувати за чинного президента". Саме тому Банкова нині організовує масштабний підкуп.

"Спочатку довели країну до крайнього ступеня зубожіння, а тепер роздають їм ці жебрацькі 1000 гривень і вимагають голос за Порошенка. Це що – інтеграція в ЄС та НАТО? Це просто країну топчуть. І всі люди знають, що роздається тисяча і називають її "Петрова тисяча". Що ви робите із країною?", – обурилася політик.

Юлія Тимошенко закликала міністра внутрішніх справ та силовиків прозвітувати про хід розслідування справ щодо підкупу виборців нинішнім президентом. Лідер "Батьківщини" переконана, що Порошенко точно знає, кому програє вибори, і чекати цього залишилося вже недовго.

"Жодні фальсифікації Порошенка не допоможуть, уся фальшива соціологія, якою вони зараз маніпулюють, щоб легалізувати фальсифікації. Порошенко піде від влади. У другий тур він не пройде і країна стане нарешті європейською демократичною та сильною", – резюмувала лідер "Батьківщини".