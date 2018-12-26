Юлия Тимошенко во втором туре побеждает всех: результаты социологического исследования

Во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выигрывает у всех своих вероятных противников. Во втором туре поддержать Юлию Тимошенко готовы 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собираются отдать почти вдвое меньше – лишь 18 %.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Социологи опросили 40 тысяч респондентов во всех регионах Украины, погрешность составила лишь полпроцента.

"Пока неизвестно, кто попадает во второй тур выборов вместе с Юлией Тимошенко, которая является безусловным лидером. Мы поставили 4 варианта пар: Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Бойко, Тимошенко-Гриценко, Тимошенко-Зеленский. И видим, что Тимошенко побеждает во всех парах. У Порошенко и Бойко она выигрывает в два раза", – отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции в ИА "Интерфакс".

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью, приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.