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      Юлія Тимошенко в другому турі перемагає усіх: результати соціологічного дослідження

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      Юлія Тимошенко в другому турі перемагає усіх: результати соціологічного дослідження
      Юлія Тимошенко в другому турі перемагає усіх: результати соціологічного дослідження

      У другому турі виборів президента України лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виграє у всіх своїх імовірних супротивників. У другому турі підтримати Юлію Тимошенко готові 34% виборців. Петру Порошенку свої голоси збирається віддати майже вдвічі менше – лише 18 %.

      Про це свідчать результати масштабного соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Соціологи опитали 40 тисяч респондентів в усіх регіонах України, похибка склала лише пів відсотка.

      "Поки що невідомо, хто потрапляє до другого туру виборів разом із Юлією Тимошенко, яка є безумовним лідером. Ми поставили 4 варіанти пар: Тимошенко-Порошенко, Тимошенко-Бойко, Тимошенко- Гриценко, Тимошенко-Зеленський. І бачимо, що Тимошенко перемагає в усіх парах. У Порошенка і Бойка вона виграє в два рази" – зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексiй Антипович на прес-конференції в ІА "Інтерфакс".

      Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь 40 000 респондентів, по 1600 у кожній області України (окрім окупованих територій Криму та Донбасу). Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури кожної області. Похибка на рівні України становить не більше 0.5%.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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