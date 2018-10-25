Юлия Тимошенко: Война в Украине – это мировая проблема

Сегодня Юлия Тимошенко выступила на 20-м ежегодном Форуме по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария).

"11 ноября в мире будут отмечать 100-летие завершения Первой мировой войны, которая длилась 4 года 3 месяца и 14 дней. О событиях и уроках Первой Мировой будут говорить на высшем уровне. Это, безусловно, правильно и важно", – сказала лидер партии "Батькивщина", представляя доклад на тему "Региональные и глобальные вызовы: пример Украины" во время панели "100 лет после завершения Мировой войны. Ситуация с региональной безопасностью в Европе".

"Но мало кто знает, что война на Востоке Украины вместе с аннексией Крыма продолжаются уже дольше, чем Первая мировая – более 4 лет и 8 месяцев. О ней говорят все меньше", – сказала она.

Юлия Тимошенко напомнила, что за время необъявленной войны России против нашего государства убито более 10 тысяч человек, в том числе 147 детей; почти 30 тысяч раненых, в том числе 300 детей; по меньшей мере 1300 человек считаются пропавшими без вести; почти 2 миллионов украинцев являются вынужденными переселенцами.

Украина стала самой "заминированной" страной мира, разрушены сотни школ, детских садов, больниц, оккупированная территория Украины является большей, чем площадь всей Швейцарии, более 400 километров границы не контролируется правительством, сказала Председатель партии.



Юлия Тимошенко на 20-м ежегодном Форуме по вопросам внутренней и глобальной безопасности

"И все это происходит в Европе. Происходит в 21-м веке. Происходит после окончания "Холодной войны", – подчеркнула Юлия Тимошенко и призвала мировое сообщество, "обсуждая историю и события прошлого, не закрывать глаза на события сегодняшнего дня". Ведь, когда начиналась Первая мировая война, отметила лидер партии, мало кто ожидал, "в какую мировую бойню-резню-трагедию это выльется".

"Если мы не начнем сегодня, то быстро поймем, что начали слишком поздно", – резюмировала лидер "Батькивщины".

По ее мнению, "события в Крыму и на Востоке Украины и ответ на них международного сообщества является и будет одним из ключевых индикаторов способности или неспособности существующих механизмов безопасности и институтов пройти стресс-тест".

Кроме того, Юлия Тимошенко подчеркнула, что большинство украинцев видят свое будущее в ЕС и НАТО.

"Война, которая длится последние четыре года, показала, что нам сложно самим противостоять агрессии России. РФ должна принять тот факт, что СССР больше не существует, существуют новые независимые государства, которые имеют право на эту независимость и суверенитет. А Украина завоевала свое право на членство в НАТО и ЕС", – подытожила Председатель партии.

На Форуме, где обсуждаются вызовы в области безопасности и угрозы для современного мирового порядка, собрались главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций, ведущие политики стран мира и эксперты.

Напомним, что 25-27 октября Юлия Тимошенко и заместитель Председателя партии "Батькивщина", председатель парламентского Комитета по правам человека Григорий Немыря принимают участие в безопасностном Форуме Crans Montana.

Crans Montana Forum, значение и престиж которого были доказаны со времени основания этой международной организации в 1986 году, тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими институтами для обеспечения стабильности, безопасности и уважения прав человека в мире.