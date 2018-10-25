Юлія Тимошенко: Війна на Сході України – це світова проблема

Сьогодні Юлія Тимошенко виступила на 20-му щорічному Форумі з питань внутрішньої та глобальної безпеки, який проводить міжнародна організація Crans Montana Forum у місті Женева (Швейцарія).

"11 листопада у цілому світі відзначатимуть 100-річчя завершення Першої світової війни, яка тривала 4 роки 3 місяці і 14 днів. Про події та уроки Першої світової говоритимуть на найвищому рівні. Це, безумовно, правильно і важливо", – сказала лідер партії "Батьківщина", представляючи доповідь на тему "Регіональні та глобальні виклики: приклад України" під час панелі "100 років після завершення І Світової війни. Ситуація з регіональною безпекою в Європі".

"Але мало хто знає, що війна на Сході України разом з анексією Криму тривають вже довше, ніж Перша світова – понад 4 роки та 8 місяців. Про неї говорять дедалі менше", – сказала вона.

Юлія Тимошенко нагадала, що за час неоголошеної війни Росії проти нашої держави вбито понад 10 тисяч людей, зокрема 147 дітей; майже 30 тисяч поранених, зокрема 300 дітей; щонайменше 1300 людей вважаються зниклими безвісті; майже 2 мільйонів українців є вимушеними переселенцями.

Україна стала найбільш "замінованою" країною світу, зруйновано сотні шкіл, дитячих садочків, лікарень, окупована територія України є більшою, ніж площа всієї Швейцарії, понад 400 кілометрів державного кордону не контролюється урядом, сказала Голова партії.



Юлія Тимошенко на 20-му щорічному Форумі з питань внутрішньої та глобальної безпеки

"І все це відбувається в Європі. Відбувається у 21-му столітті. Відбувається після закінчення Холодної війни", – наголосила Юлія Тимошенко та закликала світову спільноту, "обговорюючи історію та події минулого, не закривати очі на події сьогодення". Адже, коли починалася Перша світова війна, зазначила лідер партії, мало хто очікував, "у яку світову бійню-різанину-трагедію це перетвориться".

"Якщо ми не почнемо сьогодні, то швидко зрозуміємо, що почали занадто пізно", – резюмувала лідер "Батьківщини".

На її думку, "події в Криму та на Сході України і відповідь на них міжнародного співтовариства є і буде одним з ключових індикаторів здатності або нездатності існуючих безпекових механізмів та інституцій пройти стрес-тест".

Окрім того, Юлія Тимошенко наголосила, що більшість українців бачать своє майбутнє в ЄС і НАТО.

"Війна, яка триває останні чотири роки, показала, що нам складно самим протистояти агресії Росії. РФ повинна прийняти той факт, що СРСР більше не існує, існують нові незалежні держави, які мають право на цю незалежність і суверенітет. А Україна виборола своє право на членство в НАТО і ЄС", – підсумувала Голова партії.

На Форумі, де обговорюються виклики сьогодення у галузі безпеки та загрози для сучасного світового порядку, зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій, провідні політики країн світу та експерти.

Нагадаємо, що 25-27 жовтня Юлія Тимошенко та заступник Голови партії "Батьківщина", голова парламентського Комітету з прав людини Григорій Немиря беруть участь у безпековому Форумі Crans Montana.

Crans Montana Forum, значення та престиж якого були доведені з часу заснування цієї міжнародної організації у 1986 році, тісно співпрацює з ООН, ЮНЕСКО, ЄС та іншими інституціями задля забезпечення стабільності, безпеки та поваги до прав людини у світі.